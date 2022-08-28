Соболев: по атмосфере на стадионе игра в Воронеже — лучшее, что я видел, не считая Евро

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высоко оценил атмосферу на стадионе в Воронеже во время матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (4:1). По слова футболиста, по антуражу эта игра — одна из лучших, которые он видел в своей карьере.

«Что могу сказать о полных трибунах на матче в Воронеже? Это очень круто. Это, наверное, сейчас лучший антураж в России в плане зрителей. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас, например, мы смотрим на Ростов — три тысячи зрителей из-за Fan ID, надо говорить прямо. Пока игра в Воронеже в этом плане — лучшее, что я видел, не считая Дании на Евро — по атмосфере на стадионе. Не хотелось бы, чтобы Воронеж вылетел. Здесь любят футбол», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».