«Урал» — «Зенит»: Малком открыл счёт в матче на 50-й минуте

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает на своём поле «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

Бразильский форвард «Зенита» Малком открыл счёт в матче на 50-й минуте. Вендел сделал пас низом в штрафную на Кузяева, с ударом которого Помазун справился, но уральцы не успели перекрыть добивание Малкома — и десятка «Зенита» отправила мяч в сетку ворот.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступает Кирилл Силантьев.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).