«Урал» — «Зенит»: Мостовой удвоил преимущество гостей

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает на своём поле «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

«Зенит» забил второй мяч (2:0) на 54-й минуте. Автором гола стал Андрей Мостовой. Убежали питерцы в контратаку, Вендел получил передачу в штрафной и покатил мяч Мостовому, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Напомним, первый гол «Зенита» забил бразилец Малком на 50-й минуте.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступает Кирилл Силантьев.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).