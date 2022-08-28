«Урал» — «Зенит»: гости забили третий гол за 10 минут, Малком оформил дубль

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает на своём поле «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

Бразильский форвард «Зенита» Малком довёл преимущество своей команды в матче до разгромного (3:0) на 60-й минуте. Малком на скорости легко ушёл от захромавшего Герасимова, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол ворот. Таким образом, «Зенит» забил 3 гола за 10 минут — Малком оформил дубль, ещё один гол записал на свой счёт Андрей Мостовой.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступает Кирилл Силантьев.



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).