Тихонов: «Факел» выглядел неплохо, но «Спартак» сейчас более классная и целостная команда

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ, в котором москвичи разгромили «Факел». Встреча команд закончилась со счётом 4:1.
«Я перед матчем говорил, что «Спартак» в данный момент сильнее по индивидуальным качествам футболистов. «Факел» неплохо выглядел, но «Спартак» сейчас более классная и целостная команда», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.
«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.
- 28 августа 2022
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