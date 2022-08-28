«Урал» — «Зенит»: гости забили четвёртый гол

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает на своём поле «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

На 72-й минуте «Зенит» забил четвёртый гол. Его автором стал бразильский защитник Родригао (4:0). Подача от угла поля пошла в направлении Кассьерры, но тому в борьбе не удалось пробить головой, а Родригао, подкараулив удобный отскок в центр штрафной, мощно пробил точно в цель.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступает Кирилл Силантьев.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).