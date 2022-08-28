«Зенит» разгромил «Урал» в матче 7-го тура РПЛ и вернулся на первое место

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимал «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Первый тайм закончился со счётом 0:0, однако во второй половине встречи «Зенит» взялся за дело. В период с 50-й по 60-ю минуту сине-бело-голубые забили трижды – дубль оформил Малком, ещё один гол на счету Андрея Мостового. Точку в матче своим голом поставил бразильский защитник Родригао. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 17 очков в семи матчах и вернул себе первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив оттуда «Спартак» (16). «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте.