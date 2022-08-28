«Локомотив» — «Оренбург»: Игнатьев забил дебютный гол за железнодорожников

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Оренбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. К 10-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Оренбург».

На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев. Этот гол стал дебютным для футболиста в составе железнодорожников.

Московский «Локомотив» в шести матчах набрал шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Действующий чемпион страны — «Зенит».