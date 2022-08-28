Изидор: почему получаю мало времени в стартовом составе? Это жизнь

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о собственной ситуации. Он не стал называть причину, по которой редко выходит в стартовом составе своей команды. Изидор не попал в заявку на матч 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который проходит в эти минуты в Москве. Но в «Локомотиве» сообщили, что причиной отсутствия нападающего стала травма.



«Почему получаю мало времени в стартовом составе? Это жизнь», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч 7-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Оренбург» состоится сегодня, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Оренбург» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (6) — на 13-м месте.