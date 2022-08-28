«Локомотив» — «Оренбург»: Игнатьев оформил хет-трик за 20 минут

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Оренбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. К 20-й минуте счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Оренбург».

К середине первого тайма нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик. Он забивал голы на 8-й, 11-й и 20-й минутах. Примечательно, что в эпизоде с третьим голом в роли ассистента выступил голкипер «Локо» Даниил Худяков.

Напомним, московский «Локомотив» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Действующий чемпион страны — «Зенит».