«Не я убрал Николсона из состава». Соболев — о конкуренции в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о конкуренции с Шамаром Николсоном в атакующей линии красно-белых. Напомним, в нынешнем сезоне Соболев зачастую выходит на поле в стартовом составе московской команды, а Николсон появляется на замену в концовках матчей.
«Доволен ли я своей игрой на старте сезона? Не забил свои голы, но свои амбиции стоит опустить на второй план и сказать, что команда побеждает. Своё не забил, но отдал голевую передачу. Пусть забивает кто угодно, хоть Максименко, главное — три очка.
Я убрал из состава Шамара, выиграв конкуренцию? Ну, не я его убрал… Так бывает. Когда пришёл Ваноли, Шамар играл 7-8 матчей, а я выходил на 5-10 минут. Это конкуренция. Надо просто работать, и всё», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
- 28 августа 2022
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