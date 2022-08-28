«Не я убрал Николсона из состава». Соболев — о конкуренции в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о конкуренции с Шамаром Николсоном в атакующей линии красно-белых. Напомним, в нынешнем сезоне Соболев зачастую выходит на поле в стартовом составе московской команды, а Николсон появляется на замену в концовках матчей.

«Доволен ли я своей игрой на старте сезона? Не забил свои голы, но свои амбиции стоит опустить на второй план и сказать, что команда побеждает. Своё не забил, но отдал голевую передачу. Пусть забивает кто угодно, хоть Максименко, главное — три очка.

Я убрал из состава Шамара, выиграв конкуренцию? Ну, не я его убрал… Так бывает. Когда пришёл Ваноли, Шамар играл 7-8 матчей, а я выходил на 5-10 минут. Это конкуренция. Надо просто работать, и всё», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».