Уткин — о хет-трике Игнатьева: ничто из происходящего в «Локо» не укладывается в голове!

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом». После получаса игры железнодорожники обыгрывают соперника со счётом 3:1 – все три гола московского клуба забил именно Игнатьев.

«Бог мой, хет-трик Ивана Игнатьева. За двадцать минут. Ничто из происходящего в «Локомотиве» не укладывается в голове!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, московский «Локомотив» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).