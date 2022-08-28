Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:0).



«Тяжелый первый тайм, нам немного не хватало качества передачи и быстроты перемещения — как наших игроков, так и перемещения мяча. [Не хватало] точности в завершающей стадии, не могли из тех неплохих подходов, которые были, создать хорошие голевые моменты. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась. Мы смогли создать ещё моменты, часть из которых реализовали.

Думаю, игрокам «Урала» было непросто поддерживать тот темп, который они сами задали в первом тайме. Это на мой взгляд. Я не буду как-то разбирать действия «Урала», но команда с первой до последней минуты старалась действовать агрессивно. Конечно, играть с ними непросто. Против любой команды не будет легко, но, на мой взгляд, первый забитый мяч раскрыл игру, и моментов стало гораздо больше», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 17 очков в семи матчах и вернул себе первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив оттуда «Спартак» (16). «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте.