Агент подтвердил, что «Динамо» выиграло конкуренцию за Маричала у испанских клубов

Агент Гонзало Сорондо, представляющий интересы защитника Николаса Маричала, подтвердил, что интерес к игроку, помимо «Динамо», проявлял ряд испанских клубов.



«Да, на Николаса Маричала претендовало не только «Динамо», но и такие испанские клубы, как «Мальорка», «Жирона», «Эспаньол». Также был интерес от итальянских и бельгийских команд», — сказал Сорондо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что предметный интерес к Маричалу проявляли команды из Испании, Италии и Бельгии. Среди них были «Эспаньол», «Мальорка» и «Жирона». Однако «Динамо» выиграло конкуренцию.

Напомним, Маричал является воспитанником «Насьоналя». Он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор он провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку.