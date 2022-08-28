Видео хет-трика Ивана Игнатьева за «Локомотив» в ворота «Оренбурга»

Появилось видео хет-трика форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом». К перерыву железнодорожники обыгрывают соперника со счётом 3:1 – все три гола московского клуба забил именно Игнатьев.

Первый гол Игнатьев забил на восьмой минуте игры после передачи Антона Миранчука. Это был дебютный гол Ивана за железнодорожников.

Уже спустя три минуты нападающий «Локомотива» оформил дубль, в роли ассистента выступил Наир Тикнизян.

На 19-й минуте Игнатьев забил третий мяч. Примечательно, что голевой пас на него отдал молодой голкипер «Локо» Даниил Худяков.

Напомним, Игнатьев пополнил состав «Локомотива» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Его прошлым клубом был казанский «Рубин».