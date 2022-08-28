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Газизов: «Уфа» может сняться с Первой Лиги? Думаю, дотерпим этот сезон

Газизов: «Уфа» может сняться с Первой Лиги? Думаю, дотерпим этот сезон
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой клуб из Башкортостана может сняться с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем. Основным спонсором команды является сама Республика Башкортостан, но пока власти региона не дали гарантий финансирования.

«Эти вещи происходят давно. Но утверждать не буду. Я думаю, что мы дотерпим этот сезон. Мы уже давно в таком состоянии», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом сезоне «Уфа» выступала в Российской Премьер-Лиге, но сохранить прописку в РПЛ команде не удалось. Она уступила «Оренбургу» в стыковых матчах. Ранее Газизов говорил, что «Уфа» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.

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Источник: «Уфа» из-за финансовых проблем может сняться с Первой лиги
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