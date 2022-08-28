Дубль Малкома — в видеообзоре разгромной победы «Зенита» в матче с «Уралом»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» встретился с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

Видеообзор матча «Урал» — «Зенит»:

Первый тайм завершился со счётом 0:0, однако во второй половине встречи «Зенит» тотально переиграл оппонента. В период с 50-й по 60-ю минуту сине-бело-голубые забили трижды – дубль оформил Малком, ещё один гол на счету Андрея Мостового. Точку в матче своим голом поставил бразильский защитник Родригао.

Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» набрал 17 очков в семи матчах и вернул себе первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив оттуда «Спартак» (16). «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. «Зенит» является действующим чемпионом России по футболу.