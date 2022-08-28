Шамиль Газизов: «Уфа» буквально заняла деньги у волейбольного «Урала»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб занимал деньги у волейбольной команды «Урал» для выезда на матч 7-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником» (0:3). Ранее сообщалось, что у «Уфы» возникли серьёзные финансовые трудности, которые могут привести к снятию с розыгрыша Первой лиги.
«Помощь волейбольного клуба «Урал» для выездного матча с «Шинником»? Мы попросили, нам помогли. Однако я бы не хотел рекламировать. Всё равно есть вопросы и к волейбольному клубу, и к нам. Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Основным спонсором команды является сама Республика Башкортостан. Но пока власти региона не дали гарантий финансирования.
- 28 августа 2022
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