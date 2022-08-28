«Торпедо» — «Краснодар»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Краснодара» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Краснодар».

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев.



«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

«Краснодар» набрал 11 очков в шести матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17).