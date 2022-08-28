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«Локомотив» — «Оренбург»: Керк забил четвёртый мяч хозяев, Игнатьев отдал голевой пас

«Локомотив» — «Оренбург»: Керк забил четвёртый мяч хозяев, Игнатьев отдал голевой пас
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Оренбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Оренбург».

В первом тайме форвард «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик. Во второй половине встречи бенефис Игнатьева не прекратился — уже на 52-й минуте он отдал результативную передачу на Гирано Керка, который успешно реализовал свой шанс (4:1).

Напомним, московский «Локомотив» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Действующий чемпион страны — «Зенит».

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