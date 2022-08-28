Защитник «Зенита» Ловрен: мне комфортно на поле с Родригао, мы похожи

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался об игре санкт-петербургской команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:0), а также рассказал о взаимоотношениях с партнёром по клубу Родригао.
«Не знаю, почему первый тайм получился слабым. Это странно. Думаю, мы не очень хорошо и медленно начали, имели проблемы с психологией. Играли очень медленно. Почему? Много причин. Мы могли начать лучше, но хорошо, что они не забили, хотя у них был хороший момент в первом тайме. Но мы смогли переключиться во втором тайме и сразу стали играть лучше.
Мне комфортно с Родригао на поле, всё хорошо. Диктор сказал, что я забил четвёртый гол? Ха-ха! А можете так и оставить? Скажите, что это и правда был я. Мы ведь с ним похожи», — приводит слова Ловрена Sport24.
- 28 августа 2022
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