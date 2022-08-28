«Уныния нет». Гончаренко высказался о разгромном поражении «Урала» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом» (1:4). По мнению специалиста, никакого уныния у его команды нет. Гончаренко считает, что «Уралу» необходимо усилить команду до закрытия трансферного окна.
«Пока у нас были силы, это касается первого тайма, мы достаточно хорошо и структурно смотрелись. По моментам, может, в первом тайме даже чуть острее смотрелись. Во втором тайме, конечно, хотелось бы, чтобы мы первые минут 15 более качественно сыграли. Если бы не пропустили — какие-то шансы были бы. Но, к сожалению, быстрый гол… И тут же срабатывает психология: ты начинаешь прижиматься, в простых ситуациях мячи терять.
До пропущенного мяча смотрелись хорошо. Потом понятно, что силы начинают покидать. Начинаешь принимать неправильные решения — цепная реакция. Потом сказывается класс игроков «Зенита», которые и из ничего момент создать могут, и из сложных ситуаций хорошо выходят.
К сожалению, пока имеем то, что есть. Какого-то уныния нет. Когда какая-то тяжёлая ситуация – это работа всех: и менеджеров, и тренерского штаба, и игроков. Чтобы выйти из этой ситуации. Нам нужно усилить команду, пока не закрыто трансферное окно», — сказал Гончаренко в видео на официальном сайте «Урала».
- 28 августа 2022
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