«Локомотив» разгромил «Оренбург» благодаря хет-трику Игнатьева

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Главным героем матча стал Иван Игнатьев, записавший на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

В первом тайме форвард «Локомотива» оформил хет-трик – он забил на восьмой, 11-й и 19-й минутах. «Оренбург» ответил одним голом Владимира Сычевого. Во второй половине встречи бенефис Игнатьева не прекратился — на 52-й минуте он отдал результативную передачу на Гирано Керка, который успешно реализовал свой шанс (4:1). Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Локо».

Таким образом, «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).