Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов объяснил, за счёт чего «Спартаку» удалось обыграть «Факел» с разгромным счётом

Баженов объяснил, за счёт чего «Спартаку» удалось обыграть «Факел» с разгромным счётом
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Всё по делу. При всём уважении к Воронежу с таким давлением «Факелу» было трудно справиться. Закономерная и логичная победа. Воронеж очень хорошо играл и создавал проблемы, но было очень сильное давление — рано или поздно «Факел» не должен был справиться с ним просто по логике.

«Спартак» играет очень уверенно. Что касается конкуренции с «Зенитом», то давайте посмотрим, как они будут играть между собой, и тогда я смогу сказать. Даже счёт неважен, просто хочется понять, как они будут играть с «Зенитом», тогда можно ответить на вопрос», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» больше не первый! «Урал» по традиции проиграл «Зениту» «Спартак» больше не первый! «Урал» по традиции проиграл «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022