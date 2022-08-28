Баженов объяснил, за счёт чего «Спартаку» удалось обыграть «Факел» с разгромным счётом
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1).
«Всё по делу. При всём уважении к Воронежу с таким давлением «Факелу» было трудно справиться. Закономерная и логичная победа. Воронеж очень хорошо играл и создавал проблемы, но было очень сильное давление — рано или поздно «Факел» не должен был справиться с ним просто по логике.
«Спартак» играет очень уверенно. Что касается конкуренции с «Зенитом», то давайте посмотрим, как они будут играть между собой, и тогда я смогу сказать. Даже счёт неважен, просто хочется понять, как они будут играть с «Зенитом», тогда можно ответить на вопрос», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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