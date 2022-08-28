Игнатьев за 20 минут с «Оренбургом» забил столько же, сколько за 36 матчей РПЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (5:1). Для 23-летнего футболиста это первые голы в футболке московского клуба. Иван оформил хет-трик за 20 минут и забил за матч столько же, сколько за предыдущие 36 игр в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Напомним, Иван Игнатьев перешёл в «Локомотив» в статусе свободного агента в июле. Ранее он выступал за казанский «Рубин», за который, к слову, также забил три мяча в 40 матчах. Форвард является воспитанником «Краснодара», а вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

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