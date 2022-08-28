Жемалетдинов назвал молодцом Игнатьева, оформившего хет-трик в матче «Локо» — «Оренбург»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева, который оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Как мне игра Игнатьева? Молодец», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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