Жемалетдинов назвал молодцом Игнатьева, оформившего хет-трик в матче «Локо» — «Оренбург»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева, который оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Как мне игра Игнатьева? Молодец», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?
- 28 августа 2022
-
18:30
-
18:26
-
18:21
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:15
-
18:13
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:47
-
17:46
-
17:45
-
17:43
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:52
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
16:18