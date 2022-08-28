Циннбауэр: у Игнатьева огромный потенциал. С «Оренбургом» показал, на что способен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (5:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и персонально похвалил форварда Ивана Игнатьева. 23-летний футболист оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

«Только комплименты команде, это коллективная заслуга. Иван Игнатьев – игрок с огромным потенциалом, сегодня он показал, на что способен. Приятно одержать победу и набрать три очка», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Локомотив» набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем матче команда Циннбауэра сыграет с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России, а затем дома сыграет с «Ахматом» в чемпионате России.

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