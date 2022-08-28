Главный тренер «Локомотива» объяснил неудачный старт команды в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после победы команды над «Оренбургом» (5:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о неудачном старте команды в чемпионате.



«Каждый матч мы показывали неплохую игру, но нам не удавалось забить и реализовать свои моменты. Как только забиваешь первый гол, появляется уверенность в себе. Мы теряли игроков, кто-то уходил, у кого-то были травмы. Команда чувствует, что у нас есть единение. Но работа ещё не окончена, скоро предстоит новый матч», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.