Игнатьев отмечал хет-трик, «Локомотив» громил «Оренбург». Лучшие фото матча

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Главным героем матча стал Иван Игнатьев, записавший на свой счёт три гола и одну результативную передачу.



В первом тайме форвард «Локомотива» оформил хет-трик – он забил на восьмой, 11-й и 19-й минутах. «Оренбург» ответил одним голом Владимира Сычевого. Во второй половине встречи бенефис Игнатьева не прекратился — на 52-й минуте он отдал результативную передачу на Гирано Керка, который успешно реализовал свой шанс (4:1). Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Локо».



Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (5:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Только комплименты команде, это коллективная заслуга. Иван Игнатьев – игрок с огромным потенциалом, сегодня он показал, на что способен. Приятно одержать победу и набрать три очка», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.