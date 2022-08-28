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Главный тренер «Локомотива» заявил, что не будет закрывать команду на базе

Главный тренер «Локомотива» заявил, что не будет закрывать команду на базе
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр признался, что не планирует закрывать команду на базе в Баковке. Эти слова специалист произнёс после разгромной победы над «Оренбургом» (5:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«С «Оренбургом» мы показали хорошую командную работу. Я доволен результатом. Все линии, от вратаря до нападающих, хорошо себя проявили. При всём уважении к «Оренбургу» сегодня просто не их день.

Закрывать команду на базе не будем. Главное – концентрация, которую показывают во время тренировочного цикла. Здорово, когда наши решения работают. Спасибо игрокам за эту неделю. Чувствовалось, что команда жила футболом», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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