Керк: Игнатьев — топ. Его плохая репутация — в прошлом

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк высказался о своём одноклубнике Иване Игнатьеве после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (5:1). 23-летний россиянин оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

«Пять голов — это отличный результат. Игнатьев — топ, поэтому он и забил три гола, получил приз лучшему игроку матча. Я очень рад за него. Плохая репутация Игнатьева? Это в прошлом. Сегодня он забил три гола и был хорош», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.