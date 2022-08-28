Керк ответил на вопрос о своём будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о своём будущем в стане железнодорожников.



«Могу ли я уйти, потому что были слухи об интересе ко мне со стороны европейских клубов? Каждый месяц вы спрашиваете меня об этом, и я вынужден повторять одно и то же. Как вы видите, я всё ещё здесь — вместе со своими партнёрами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о «Локомотиве», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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