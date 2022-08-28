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Хет-трик Ивана Игнатьева и разгром — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Оренбург»

Хет-трик Ивана Игнатьева и разгром — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Оренбург»
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Главным героем матча стал Иван Игнатьев, записавший на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

В первом тайме форвард «Локомотива» оформил хет-трик – он забил на восьмой, 11-й и 19-й минутах. «Оренбург» ответил одним голом Владимира Сычевого. Во второй половине встречи бенефис Игнатьева не прекратился — на 52-й минуте он отдал результативную передачу на Гирано Керка, который успешно реализовал свой шанс (4:1). Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Локо».

Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал
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