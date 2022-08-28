Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе команды над «Уралом» (4:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Первый тайм был очень-очень тяжелый — опять не смогли забить в начале матча, и потом стало тяжелее. Нужно исправить этот компонент. Хорошо, что встряхнулись в перерыве, разобрали ошибки и вышли более агрессивными. Для нас очень важно забить гол в начале игры, чтобы стало легче.
Переключились в перерыве? Тяжело сказать. У нас не было моментов — только какие-то полуподходы. Единственный момент — когда я Ване Сергееву простреливал на пустые ворота. Наверное, чуть неправильно играли — упирались в один фланг. Возможно, стоило с фланга на фланг раскрывать оборону. Очень хорошо, что в начале второго тайма забили. Думаю, что этот момент будет очень важным для нас и в последующих матчах — все соперники сразу садятся в оборону, и нам нужно агрессивно начать и забить — тогда станет гораздо легче», — передаёт слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 28 августа 2022
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