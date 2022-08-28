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Представитель Игнатьева: говорил Цорну, что переход Вани в «Локо» будет его победой

Представитель Игнатьева: говорил Цорну, что переход Вани в «Локо» будет его победой
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Алан Агузаров, представитель нападающего московского «Локомотива» Ивана Игнатьева, высказался о том, как осуществлялся переход его подопечного в стан «железнодорожников, а также выразил надежду относительно будущего футболиста в команде.

«Я не буду сейчас расхваливать своего футболиста или как-то клеймить огромное количество наших недоброжелателей. Мы с Ваней прошли достаточно сложный этап карьеры, который многому нас научил.

При подписании контракта «Локомотивом» я сказал Цорну, что это подписание будет его победой! Дай бог, чтобы так и было. Сезон ещё длинный, нам нужно постоянно работать, чтобы быть ещё лучше», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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