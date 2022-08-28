«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовые составы команд:



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.



Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Селява, Мельников, Голенков, Нтумба.



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Карраскаль, Медина, Гайич, Чалов.



Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Ермакович, Зделар, Лукин, Мендес, Яковлев, Гайч.



Обслужит матч «Ростов» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Судья VAR — Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Его помощником выступит Егор Болховитин (Ленинградская область).