Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Селява, Мельников, Голенков, Нтумба.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Карраскаль, Медина, Гайич, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Ермакович, Зделар, Лукин, Мендес, Яковлев, Гайч.

Обслужит матч «Ростов» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Судья VAR — Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Его помощником выступит Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Ростов» — ЦСКА. Карпин — топ, но Федотов ничуть не хуже «Ростов» — ЦСКА. Карпин — топ, но Федотов ничуть не хуже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022