Цорн: когда будем продавать Игнатьева в Европу? Никуда не торопимся, да и предложений нет

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн похвалил нападающего команды Ивана Игнатьева после хет-трика в ворота «Оренбурга» (5:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся. Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.
- 28 августа 2022
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