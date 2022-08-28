Цорн: когда будем продавать Игнатьева в Европу? Никуда не торопимся, да и предложений нет

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн похвалил нападающего команды Ивана Игнатьева после хет-трика в ворота «Оренбурга» (5:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся. Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.