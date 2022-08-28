«Монпелье» разгромил «Брест», а «Марсель» — «Ниццу» в 4-м туре Лиги 1

Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура французской Лиги 1. Из всех событий можно выделить разгромную победу «Монпелье» со счётом 7:0 в игре с «Брестом», а также уверенную победу «Марселя» на выезде над «Ниццей» — 3:0.



«Монпелье» забивал в своей встрече на протяжении всей игры. Уже на шестой минуте отличился Фету Мауасса. На 10-й и 11-й минутах Элье Ваи и Вахби Хазри установили комфортное преимущество своей команды. На 25-й Николя Козза забил уже четвёртый мяч своей команды в этой встрече, а на 31-й Элье Ваи установил счёт первого тайма – 5:0. Затем у «Бреста» удалился Пьерр Лис-Мелу, после чего гости забили ещё два гола – на 64-й и 84-й минутах это сделал Валер Жермен. Итоговый счёт матча – 7:0.

«Марсель» смог отличиться уже в дебюте встречи – на 10-й минуте забил Алексис Санчес. На 37-й минуте Нуну Тавареш укрепил преимущество гостей после передачи бывшего игрока «Арсенала» Маттео Гендузи. На 42-й минуте Санчес забил свой второй год и установил итоговый счёт встречи – 3:0.

Результаты остальных матчей представлены ниже.