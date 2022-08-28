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«Монпелье» разгромил «Брест», а «Марсель» — «Ниццу» в 4-м туре Лиги 1

«Монпелье» разгромил «Брест», а «Марсель» — «Ниццу» в 4-м туре Лиги 1
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Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура французской Лиги 1. Из всех событий можно выделить разгромную победу «Монпелье» со счётом 7:0 в игре с «Брестом», а также уверенную победу «Марселя» на выезде над «Ниццей» — 3:0.

«Монпелье» забивал в своей встрече на протяжении всей игры. Уже на шестой минуте отличился Фету Мауасса. На 10-й и 11-й минутах Элье Ваи и Вахби Хазри установили комфортное преимущество своей команды. На 25-й Николя Козза забил уже четвёртый мяч своей команды в этой встрече, а на 31-й Элье Ваи установил счёт первого тайма – 5:0. Затем у «Бреста» удалился Пьерр Лис-Мелу, после чего гости забили ещё два гола – на 64-й и 84-й минутах это сделал Валер Жермен. Итоговый счёт матча – 7:0.

Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 7
Монпелье
Монпелье
0:1 Мауасса – 6'   0:2 Ваи – 10'   0:3 Хазри – 11'   0:4 Козза – 25'   0:5 Ваи – 31'   0:6 Жермен – 64'   0:7 Жермен – 84'
Удаления: Лис-Мелу – 50' / нет

«Марсель» смог отличиться уже в дебюте встречи – на 10-й минуте забил Алексис Санчес. На 37-й минуте Нуну Тавареш укрепил преимущество гостей после передачи бывшего игрока «Арсенала» Маттео Гендузи. На 42-й минуте Санчес забил свой второй год и установил итоговый счёт встречи – 3:0.

Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Санчес – 10'   0:2 Тавареш – 37'   0:3 Санчес – 42'

Результаты остальных матчей представлены ниже.

Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
3 : 1
Анже
Анже
1:0 Рипар – 12'   2:0 Бальде – 61'   2:1 Дьони – 67'   3:1 Одобер – 82'
Удаления: нет / Менди – 21'
Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
2 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Моффи – 24' (пен)   2:0 Моффи – 41'   2:1 Сарачевич – 62'
Удаления: нет / Боржес – 48'
Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
0:1 Абухляль – 15'   1:1 Гессан – 50'   2:1 Мохамед – 55'   3:1 Саймон – 61'
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