В «Локомотиве» заявили, что ещё не завершили трансферную кампанию

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о возможных приобретениях до закрытия летнего трансферного окна.
«Трансферная кампания не завершена. Если получится взять тех, кого хотим, то трансферы будут. Мы ищем игрока в центральную зону как замену Бека-Бека и одного игрока в атаку. Зачем игрок в центр? Чтобы иметь качество», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
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