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Томас Цорн отказался комментировать новость, что «Локо» интересуется Норманном

Томас Цорн отказался комментировать новость, что «Локо» интересуется Норманном
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн не подтвердил информацию, что клуб интересуется полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.

«Норманн? Не буду комментировать футболистов. У нас есть игроки на две позиции. Если мы сможем с ними договориться. Фамилии не готов называть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

26-летний Норманн в августе должен быть перейти в «Лечче»: клуб объявил об аренде норвежского футболиста на сезон, но затем сообщил о срыве перехода. В минувшем сезоне Матиас играл за английский «Норвич», в составе которого в 25 матчах забил гол и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Норманн вылетел в Чемпионшип, поэтому «Норвич» не стал выкупать трансфер футболиста.

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