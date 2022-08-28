Тикнизян: футбольный бог вознаградил Игнатьева за старания. Ваня большой молодец

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о хет-трике нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева.



«Хет-трик Игнатьева для меня не стал сюрпризом. Я вижу, как Ваня работает и тренируется. Просто футбольный бог вознаградил его за старания. Очень рад за него, он большой молодец.



Команда над Ваней не шутила. Сейчас нам не до шуток. Конечно, мы поздравили его, каждый по отдельности. Думаю, для него это большой шаг в плане уверенности. Если он так продолжит, то сможет претендовать на звание лучшего бомбардира», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.