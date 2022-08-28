Цорн сообщил, что «Локомотив» работает над продлением контракта Камано

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал ситуацию о продлении контракта с нападающим Франсуа Камано.



«Мы предлагали Камано контракт в начале сборов. У нас открытая коммуникация, что он никуда не собирается, пока мы не собираемся его продавать. Вернёмся к этому вопросу позже», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.