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Цорн сообщил, что «Локомотив» работает над продлением контракта Камано

Цорн сообщил, что «Локомотив» работает над продлением контракта Камано
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал ситуацию о продлении контракта с нападающим Франсуа Камано.

«Мы предлагали Камано контракт в начале сборов. У нас открытая коммуникация, что он никуда не собирается, пока мы не собираемся его продавать. Вернёмся к этому вопросу позже», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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