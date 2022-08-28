Цорн ответил на вопрос о доверии «Локомотива» к тренерскому штабу

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о доверии к тренерскому штабу.



«Пошатнулось ли доверие к тренерскому штабу из-за начала сезона в РПЛ? Нет. Я присутствую на каждой тренировке и собрании. Когда у тренера не получается донести мысли до команды, то это видно сразу, — такого у нас нет. Все работают вместе. Команда понимает, что тренер требует. Думаю, движемся в правильном направлении, чтобы давать успешный результат и радовать болельщиков», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.