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Цорн: моя ответственность — организация всех процессов в «Локомотиве». Нужна стабильность

Цорн: моя ответственность — организация всех процессов в «Локомотиве». Нужна стабильность
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о внутренней организации клуба.

«Моя личная ответственность — организация всех процессов в клубе: общение с игроками и тренерским штабом, налаживание моментов, которые не работали. Думаю, сегодняшний результат и с «Химками» — показатель, что мы движемся в правильном направлении. Идём от матча к матчу, будем дальше работать и строить всё.

Сейчас у нас есть задача — выстроить процессы в клубе, из-за которых нас приглашали. Мы многое сделали за прошлый сезон, сейчас процесс продолжается. Это путь — его надо пройти. Считаю, что ни в одном клубе мира, который успешно выступает, нет быстрых и резких движений. Нужна стабильность. Некоторые моменты нужно просто перетерпеть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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