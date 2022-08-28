Кунде, Левандовски и Рафинья — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры сыграет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Стартовый свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 20:30 мск.

Стартовый состав «Барселоны»:

Тер Штеген, Бальде, Кунде, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

Запасные: Пике, Торрес, Фати, Депай, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Тенас.

В пресс-службе каталонцев сообщили, что Андреас Кристенсен подхватил лихорадку и пропустит игру. Отметим, что в прошлом туре «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад».

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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