Ларин: приедет ли Слуцкий на слушание по уголовному делу «Чертаново»? Пусть будет сюрприз

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин не стал разглашать информацию о возможном приезде на суд по его делу главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Завтра будет слушание в 11 часов. Я бы сегодня не хотел говорить, кто из футболистов будет, — пусть это будет для всех сюрпризом. Приедет ли Слуцкий? Пусть это тоже будет сюрпризом», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

51-летний Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года. Под его руководством «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел в Первую лигу. В эти минуты команда Слуцкого проводит матч 7-го тура чемпионата с «КАМАЗом».

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