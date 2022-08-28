Ларин: приедет ли Слуцкий на слушание по уголовному делу «Чертаново»? Пусть будет сюрприз
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин не стал разглашать информацию о возможном приезде на суд по его делу главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Завтра будет слушание в 11 часов. Я бы сегодня не хотел говорить, кто из футболистов будет, — пусть это будет для всех сюрпризом. Приедет ли Слуцкий? Пусть это тоже будет сюрпризом», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
51-летний Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года. Под его руководством «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел в Первую лигу. В эти минуты команда Слуцкого проводит матч 7-го тура чемпионата с «КАМАЗом».
Драка Макарова и Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:
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