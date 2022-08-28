В «Торпедо» ответили, планируют ли усилить команду в трансферное окно

Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения его команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал трансферные планы своего клуба до конца летнего трансферного окна.



«Вы сами всё видели. Мы планируем усиливаться. В чём сложность трансферов? У нас девять новичков. У нас будет ещё усиление, кроме этих игроков. Мы не можем сказать сколько. Сейчас сложная международная обстановка. Очень сложно платить за границу», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам этого матча в активе московского «Торпедо» остаётся одно очко, команда занимает 15-е место в чемпионате. В следующем туре клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 5 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.