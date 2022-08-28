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«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю, в переговорах есть позитивные сдвиги

«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю, в переговорах есть позитивные сдвиги
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Московское «Динамо» продолжает поиск центрального полузащитника. Одним из вариантов для москвичей остаётся хавбек «Севильи» Неманья Гудель.

Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации, публичные отрицательные заявления «Севильи» о Гуделе связаны с тем, что испанский клуб пытается добиться максимально выгодных для себя условий.

На данный момент вариант с Гуделем – приоритетный для «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе бело-голубых к опорнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу.

30-летний Гудель играет за «Севилью» с 2019 года.

Видеообзор. «Альмерия» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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