«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю, в переговорах есть позитивные сдвиги

Московское «Динамо» продолжает поиск центрального полузащитника. Одним из вариантов для москвичей остаётся хавбек «Севильи» Неманья Гудель.



Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации, публичные отрицательные заявления «Севильи» о Гуделе связаны с тем, что испанский клуб пытается добиться максимально выгодных для себя условий.



На данный момент вариант с Гуделем – приоритетный для «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе бело-голубых к опорнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу.

30-летний Гудель играет за «Севилью» с 2019 года.

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