«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю, в переговорах есть позитивные сдвиги
Поделиться
Московское «Динамо» продолжает поиск центрального полузащитника. Одним из вариантов для москвичей остаётся хавбек «Севильи» Неманья Гудель.
Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации, публичные отрицательные заявления «Севильи» о Гуделе связаны с тем, что испанский клуб пытается добиться максимально выгодных для себя условий.
На данный момент вариант с Гуделем – приоритетный для «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе бело-голубых к опорнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу.
30-летний Гудель играет за «Севилью» с 2019 года.
Видеообзор. «Альмерия» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по теме«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Кристал Пэлас»
Комментарии
- 28 августа 2022
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:58
-
20:56
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:27
-
19:24
-
19:21
-
19:21
Партнерский контент