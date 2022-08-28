Президент «Торпедо» Геркус: команда играет лучше. У меня есть оптимизм

Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения его команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал игру московского клуба.



«Почему Кержаков не возглавил «Торпедо»? Потому что есть другой тренер. У нас игра улучшается — мне это очевидно: мы создаём моменты и играем лучше. Прогресс есть, он не очевиден с глазу. Но у меня есть оптимизм. Тот прогресс, который показывает команда, незначительный, но он есть в организации игры. Плюс новички. Мы можем смотреть в будущее с оптимизмом. Хотя критика абсолютно справедлива», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам этого матча в активе московского «Торпедо» остаётся одно очко, команда занимает 15-е место в чемпионате. В следующем туре клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 5 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.