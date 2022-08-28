Геркус ответил на вопрос, есть ли у него уверенность, что «Торпедо» избежит вылета из РПЛ

Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения его команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о будущем команды в этом сезоне чемпионата.



«Есть уверенность, что «Торпедо» избежит вылета. На чём основано? На том, что команда работает ежедневно. Мы видим сейчас прогресс отдельными отрезками. Этого не хватает на построение игры на весь матч. Второй тайм провели прилично, могли вернуться в конце первого тайма. Это поражение — мы не отбивались всю игру. Мы попытали счастья у других ворот в том числе. Да, нам это удаётся хуже, но нам это удаётся. Я в этом вижу предрасположенность не попасть в сложную ситуацию в конце сезона. Сезон длинный — всё понимаем и планируем сражаться дальше», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.